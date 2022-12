Kradzież i demontaż busa. Skuteczne zatrzymanie w samochodowej „dziupli” Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni po kilkunastu godzinach od zgłoszenia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie i kradzież busa na terenie jednej z miejscowości w gminie Międzyrzecz. Mundurowi zatrzymali mężczyzn w ich „dziupli” podczas rozbiórki skradzionego pojazdu. W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli elektronarzędzia, urządzenie służące do popełnienia przestępstwa oraz inne narzędzia do kradzieży i demontażu pojazdów. Za kradzież z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na podstawie wnikliwych ustaleń operacyjnych policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu osoby podejrzane o kradzież z włamaniem zostali zatrzymani na terenie powiatu sulęcińskiego już kilkanaście godzin po dokonaniu przestępstwa. Chodzi o busa marki Fiat o wartości ponad 60 tysięcy złotych.

Do dynamicznego zatrzymania doszło podczas rozbiórki skradzionego pojazdu. Osoby te były kompletnie zaskoczone widokiem mundurowych. Zdążyli jednak zdemontować wyposażenie wnętrza pojazdu oraz część jej karoserii. Łupem podejrzanych padły również elektronarzędzia, które znajdowały się w przestrzeni ładunkowej skradzionego pojazdu. Po wykonaniu czynności procesowych zostały one zwrócone właścicielowi. Podczas przeszukania policjanci ujawnili przedmioty służące do popełnienia przestępstwa w postaci kostek odpowiedzialnych za odpalanie pojazdów, łamaka do stacyjek samochodowych oraz inne narzędzia służące do kradzieży i demontażu.

Zatrzymani to 28 i 26 -letni mieszkańcy gminy Sulęcin. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów związanych z kradzieżą z włamaniem. O dalszym losie mężczyzn zadecyduje Sąd.

młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

