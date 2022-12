Zabezpieczono ponad pół tony nielegalnego tytoniu i blisko 25 tysięcy sztuk papierosów Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolneńscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu zabezpieczyli ponad 590 kilogramów krajanki tytoniowej, blisko 25 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 2 maszyny służące do ich wytwarzania. Wprowadzenie nielegalnego towaru na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 678 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją kolneńskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu ustalili, że w jednym z domów na terenie gminy Kolno może znajdować się nielegalny tytoń. Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się. Funkcjonariusze w domu i pomieszczeniach gospodarczych 41-letniego mieszkańca powiatu kolneńskiego znaleźli ponad 590 kilogramów krajanki tytoniowej, blisko 25 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 2 maszyny służące do ich wytwarzania. Wprowadzenie nielegalnego towaru na rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 678 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Podejrzany usłyszał już zarzuty za przechowywanie i wytwarzanie znacznej wartości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym za przechowywanie wyrobów tytoniowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego grozi kara grzywny, pozbawienia wolności lub obu tych kar łącznie. Natomiast za wytwarzanie wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez polskich znaków akcyzy ustawa przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Białymstoku / kp)