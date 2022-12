33 zarzuty oszustwa - do sądu wpłynął akt oskarżenia Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się postępowanie prowadzone przez olsztyńskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. 21-latka i 20-latek za pośrednictwem portali sprzedażowych wystawiali ogłoszenia przedmiotów, których nigdy nie posiadali. W ten sposób oszukali 33 osoby z całego kraju. Kobieta i mężczyzna usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wyjaśnili okoliczności i ustalili sprawców serii oszustw internetowych. Z policyjnych ustaleń wynika, że 21-latka i 20-latek na różnych portalach sprzedażowych wystawiali fikcyjne ogłoszenia sprzedaży m.in. zegarków, ubrań, galanterii czy telefonów komórkowych. We wszystkich przypadkach działanie oszustów było bardzo podobne. Po przelaniu pieniędzy na konto, kontakt ze sprzedawcą się urywał, a kupujący nigdy nie otrzymywał towaru. 21-latka i 20-latek niejednokrotnie „sprzedawali” ten sam przedmiot różnym osobom. Okazało się, że w ten sposób oszukali 33 osoby z całego kraju, do których dotarli policjanci. Łączna wartość strat to ponad 6500 złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 21-latka i 20-latek usłyszeli zarzuty oszustwa, do których się przyznali. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób postanowi zakupić wymarzone prezenty przez Internet. Niestety, tak jak w świecie realnym, tak i w wirtualnym, okres przedświąteczny jest czasem wzmożonej aktywności oszustów. Szczególnie teraz apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas transakcji internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z profilaktycznym komunikatem dotyczącym bezpiecznych przedświątecznych zakupów: Bezpieczne zakupy przedświąteczne - poradnik