Dzielnicowy na ratunek seniorce Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Bytomiu nie tylko zna i rozwiązuje problemy mieszkańców swojego rejonu służbowego, ale także sprawdza, czy samotni seniorzy nie potrzebują wsparcia i pomocy. O tym, że można liczyć na policjanta, przekonała się o 82-letnia mieszkanka Bytomia. Kobieta przewróciła się w swoim mieszkaniu, a ból nogi uniemożliwiał jej poruszanie się. Na szczęście w porę z wizytą przyszedł dzielnicowy.

Każdego dnia podczas służby bytomscy dzielnicowi kontrolują swój rejon służbowy i rozmawiają z mieszkańcami. Mundurowi korzystają z informacji przekazanych przez mieszkańców i sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby nie tylko bezdomne, ale i osoby starsze, które wymagają opieki. Policjanci realizują w ten sposób program „Dzielnicowy bliżej nas”. Również młodszy aspirant Dariusz Babula podczas wykonywania obowiązków służbowych nie zapomina o osobach starszych i w trakcie obchodu swojej dzielnicy systematycznie odwiedza seniorów. Z taką umówioną wcześniej wizytą wybrał się do 82-letniej kobiety. Seniorka jest samotna, głuchoniema i nikt się nią nie opiekuje. Jednak pomimo umówionego sygnału do otwarcia drzwi, kobieta ich nie otwierała. Dzielnicowy nie odszedł od drzwi kobiety, ale postanowił powiadomić o zdarzeniu dyżurnego komisariatu, który wezwał na miejsce straż pożarną. Do mieszkania udało się wejść przez okno. Wewnątrz znajdowała się 82-latka, która jak się okazało, wcześniej przewróciła się w domu i doznała urazu nogi, a ból nie pozwalał jej na podejście do drzwi. Kobieta była blada i osłabiona, skończyły się jej zapasy żywności, a z powodu bolącej nogi nie mogła wyjść do sklepu. Seniorka została zbadana i zaopatrzona medycznie przez załogę pogotowia ratunkowego. Młodszy aspirant Dariusz Babula zrobił seniorce zakupy i powiadomił zarządcę budynku, który zabezpieczył okno, przez które służby dostały się do wnętrza mieszkania. Dzielnicowy od razu nawiązał też kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i dzięki temu kobiecie przyznano opiekunkę, która odpowiednio zajmie się i zadba o seniorkę.