Podejrzany o oszustwo „na policjanta" zatrzymany. Odzyskane pieniądze wrócą do seniorki Data publikacji 01.12.2022 Gorzowscy policjanci kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie „na policjanta". Funkcjonariusze odzyskali 12 tysięcy złotych, które wcześniej rzuciła z balkonu starsza mieszkanka miasta. Zatrzymany usłyszał zarzut, a prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowy areszt.

Do gorzowskich policjantów w poniedziałek, 28 listopada 2022 roku, po 17.00 dotarła informacja, że na terenie miasta doszło do oszustwa na policjanta. Starsza mieszkanka rzuciła z balkonu 12 tysięcy złotych. Wcześniej otrzymała telefon od rzekomego policjanta twierdzącego, że są osoby kradnące pieniądze, ale on jest w stanie jej pomóc. Kobieta słuchała poleceń, bo była przekonana, że w ten sposób uchroni swoje pieniądze. Konsekwencją tej manipulacji było wyrzucenie z balkonu 12 tysięcy złotych. Rzekomy policjant zapewniał, ze pieniądze do niej wrócą. Kobieta zorientowała się jednak, że została oszukana.

Na miejsce przyjechali policjanci. Pieniędzy już nie było. Śledczy rozmawiali z seniorką, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Funkcjonariusz kryminalni zebrali niezbędne informacje i ruszyli w poszukiwania. Na jednej z ulic zauważyli mężczyznę, którego postanowili wylegitymować. Ich typ był celny. Mężczyzna miał przy sobie 12 tysięcy złotych. 53-latek z województwa dolnośląskiego został zatrzymany.

Funkcjonariusze przewieźli mężczyznę do gorzowskiej komendy. Został przesłuchany i usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W jego sprawie prokurator zdecydował o złożeniu w sądzie wniosku o tymczasowy areszt. Zabezpieczone pieniądze wrócą do właścicielki.