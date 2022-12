„Nasz krew – nasza Ojczyzna” – piękny gest ludzkiej solidarności Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na dziedzińcu Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy stanął krwiobus Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Tym razem policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji organizowanej po raz 11. przez Straż Graniczną.

Zbiórka oddanej honorowo krwi pn. „Nasza krew – nasza Ojczyzna” ma na celu uczczenie Narodowego Święta Niepodległości oraz pomoc w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów, a także skojarzenie munduru opatrzonego dystynkcjami państwowymi z gotowością oddania drugiemu człowiekowi cząstki siebie. Inicjatywa objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia oraz Sekretarza Stanu - Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do naszej akcji przyłączyło się 34 dawców - funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz żołnierzy, którzy oddali 14.400 litrów krwi.

Krwi, nie da się wyprodukować. Jest niezbędna do życia, a każda oddana kropla to wielki dar i niesamowity gest ludzkiej solidarności. Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.