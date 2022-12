Pomoc nadeszła w ostatniej chwili Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonce,w powiecie nowotarskim, uratowali mężczyznę, który znajdował się w stanie głębokiej hipotermii, a temperatura jego ciała spadła do 24 stopni. Dzięki reakcji mieszkańca Jabłonki oraz natychmiastowej pomocy policjantów, a następnie ratowników oraz lekarzy, 55-letni obywatel Ukrainy przeżył.

Kilka dni temu policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonce otrzymali informację od przypadkowego przechodnia o leżącym nad rzeką człowieku. Sytuacja miała miejsce w godzinach porannych, a w nocy temperatura spadła poniżej zera, dlatego niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, gdzie na brzegu rzeki Czarna Orawa znaleźli leżącego mężczyznę. Policjanci nie mogli z nim nawiązać kontaktu, jego ubranie było całkowicie przemoczone. Mężczyzna był bardzo wyziębiony i znajdował się w głębokiej hipotermii. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pomocy obywatelowi Ukrainy. Okryli ciało folią termiczną i wezwali karetkę pogotowia. W pewnym momencie 55-latek stracił przytomność i przestał oddychać. Policjanci rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, aż do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Z uwagi na stan głębokiej hipotermii i zagrożenia życia ratownicy podjęli decyzję o zadysponowaniu na miejsce śmigłowca LPR , jednak z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i gęstą mgłę nie było możliwości, aby śmigłowiec wylądował w Jabłonce. Obywatel Ukrainy został więc przetransportowany karetką do miejscowości Obidowa. Podczas transportu karetką jeden z policjantów na zmianę z ratownikami cały czas prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie 55-latek śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej,gdzie uzyskał specjalistyczną pomoc.

W tym przypadku pomoc nadeszła w ostatniej chwili. Dzięki reakcji mieszkańca Jabłonki oraz natychmiastowej pomocy policjantów, a następnie ratowników oraz specjalistycznej pomocy lekarzy, 55-letni obywatel Ukrainy przeżył. Wczoraj, 30.11.2022 roku, mężczyzna przyszedł do Komisariatu Policji w Jabłonce, gdzie osobiście podziękował policjantom za uratowanie życia.