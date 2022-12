W drodze na zabezpieczenie pomogli mężczyźnie poszkodowamemuw zdarzeniu drogowym Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie podczas przejazdu kolumny pojazdów służbowych, w celu zabezpieczenia szczytu OBWE odbywającego się w Łodzi, najechali na zdarzenie drogowe w Sarnówku. Poszkodowanemu mężczyźnie udzieli pierwszej pomocy, a następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował mężczyznę do szpitala.

W środę (30.11.2022 r.) około godziny 5:00 młodszy aspirant Rafał Wolski, młodszy aspirant Arkadiusz Dębkowski oraz młodszy aspirant Marcin Majewski policjanci z Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, podczas przejazdu w celu zabezpieczenia szczytu OBWE w Łodzi, najechali na zdarzenie drogowe, do którego doszło w Sarnówku. Po wyjściu z karetki policjanci zauważyli pojazd marki Volkswagen z rozbitym przodem, w którego wnętrzu siedział kierujący. Mężczyzna był przytomny, lekko zdezorientowany. 66-latek poinformował, że nie pamięta, ale prawdopodobnie podczas jazdy stracił chwilowo przytomność lub zasnął, w wyniku czego zjechał do rowu. Siła uderzenia wyrzuciła pojazd z powrotem na jezdnie, gdzie kilkukrotnie obrócił się wokół własnej osi.

Policjanci przetransportowali mężczyznę do karetki, gdzie wdrożyli medyczne czynności ratunkowe, a następnie wezwali zespół ratownictwa medycznego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący volkswagenem jadąc od miejscowości Poddębice w kierunku Łodzi, na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu, doprowadzając do zdarzenia drogowego i uszkodzenia pojazdu. 66-letni kierujący podróżował sam, był trzeźwy.

Mężczyzna został ukarany mandatem karnym oraz zatrzymano dowód rejestracyjny od pojazdu. Auto zabezpieczył we własnym zakresie.

Już na samym początku służby w Policji, podczas szkolenia podstawowego, wiele czasu i energii poświęcane jest na zapoznanie policjantów z wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyte już na tym etapie umiejętności są cyklicznie przypominane i utrwalane podczas szkoleń. W strukturze Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie funkcjonuje Zespół Medyczny OPP w Olsztynie, w którym służbę pełnią funkcjonariusze posiadający specjalistyczne wyszkolenie z zakresu udzielania pomocy medycznej. Te umiejętności są wykorzystywane m.in. podczas zabezpieczeń wydarzeń o charakterze masowym, ale jak pokazuje powyższy przykład, również w najmniej oczekiwanych momentach służby.