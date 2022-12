Włoch poszukiwany ENA zatrzymany w Krakowie Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci patrolujący rejon dworca autobusowego zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę. Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez organy włoskiego wymiaru sprawiedliwości .

21 listopada br. , w godzinach przedpołudniowych, policjanci z Komisariatu Policji II w Krakowie pełnili służbę patrolową w okolicach dworca autobusowego. Nagle uwagę funkcjonariuszy zwrócił nerwowo zachowujący się mężczyzna, który na widok mundurowych wyraźnie próbował zasłonić swoją twarz oraz oddalić się w przeciwnym kierunku. Policjanci natychmiast podeszli do niego, rozpoczęli rozmowę i wylegitymowali go. Jak się okazało, funkcjonariusze mieli dobrą intuicję bowiem po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że 25-latek jest poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przez włoskie organy.

Poszukiwany obywatel Włochzostał zatrzymany i przewieziony do komisariatu Policji przy ul. Lubicz. Następnie policjanci doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie został przesłuchany i złożył wyjaśnienia.

25-latek ma podwójne obywatelstwo - polskie i włoskie. Sąd Karny w Pizie w lipcu br. wydał za mężczyzną europejski nakaz aresztowania w związku z zarzutem przywłaszczenia kosztowności i pieniędzy. Zdarzenie miało miejsce w maju br. na terytorium Włoch i według tamtejszego prawa zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Obecnie Prokuratura Okręgowa w Krakowie oczekuje na wyznaczenie przez Sąd Okręgowy w Krakowie terminu posiedzenia w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania tj. przekazania mężczyzny stronie włoskiej.