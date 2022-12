Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 03.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj Święty Mikołaj przyjechał do Komendy Głównej Policji. Spotkał się tam z dziećmi policjantów i pracowników policji. Były kolędy, gry i zabawy. Nie zabrakło tańców, uścisków i wspólnych zdjęć ze świętym Mikołajem. Nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Święty i Śnieżynka przygotowali upominki dla każdego. Tegoroczną uroczystość zaszczycił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej.

Zabawę po raz kolejny zorganizował Gabinet Komendanta Głównego Policji. Kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców w kolorowych przebraniach ulubionych postaci ze świata fantazji i bajek spędziło sobotni ranek i popołudnie doskonale się bawiąc. Byli muzycy, liczne gry i konkursy oraz pokaz psów służbowych. Wszystkim dzieciom wiele radości sprawiło wspólne zdobienie pierniczków. Była choinka i wspólne śpiewanie kolęd i to co najważniejsze – upragnione upominki. Dzieci z wypiekami na twarzy zaglądały, co tym razem Święty Mikołaj im przywiózł. Worek z prezentami był tak spory, że niebieskie policyjne elfy musiały mu pomóc w dźwiganiu.



Serdeczne podziękowania kierujemy do IPA Polska, Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, Organizacji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej w Komendzie Głównej Policji, Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji oraz Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, bez udziału których to wspaniałe spotkanie nie odbyłoby się.