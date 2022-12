Włożył kota do worka i kopał. Działania ostrołęckich policjantów pozwoliły na szybkie zatrzymanie oprawcy zwierzęcia Data publikacji 02.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że nie można bezkarnie znęcać się nad zwierzętami przekonał się 59-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Z relacji świadków wynikało, że mężczyzna włożył kota do worka i zaczął go kopać. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów z Goworowa podejrzany o popełnienie tego przestępstwa mężczyzna został ustalony i nie uniknie odpowiedzialności karnej.

Policjanci z ostrołęckiej komendy Policji dużą wagę przykładają zarówno do ochrony ludzi, jak i zwierząt. Niestety w dalszym ciągu zdarzają się osoby, które nigdy nie powinny mieć styczności ze zwierzętami. Sytuacja, która miała miejsce na początku tego tygodnia tylko potwierdza te słowa.

W miniony wtorek, 29.11.2022 roku, wieczorem, policjanci z Goworowa otrzymali zgłoszenie od osób postronnych dotyczące znęcania się nad zwierzęciem. Świadkowie zdarzenia dodali, że idąc chodnikiem w Goworowie zauważyli, jak starszy mężczyzna włożył do worka kota i zaczął go kopać. Kotu na szczęście udało się oswobodzić.

Policjanci natychmiast podjęli interwencję w tej sprawie i w ciągu zaledwie kilkunastu minut ustalili personalia oprawcy. Okazał się nim 59-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzuty dotyczącego znęcania się nad kotem, do którego się przyznał. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.