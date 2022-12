Sprawca ugodzenia nożem zatrzymany przez komendanta

Mł. insp. Mariusz Oniszczuk Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, kilka dni temu około 4.00 nad ranem zatrzymał mężczyznę, który ugodził nożem swojego kolegę. 19-latek trafił do policyjnego aresztu, a nieprzytomny pokrzywdzony został zabrany do szpitala. Młody mężczyzna już usłyszał zarzuty za naruszenie czynności narządu ciała powyżej dni 7. Za to przestępstw grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.