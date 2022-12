Funkcjonariusze z Kłodzka spełnili marzenie miłośnika Policji Data publikacji 02.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj funkcjonariusze z kłodzkiej komendy pomogli spełnić marzenie niepełnosprawnego Krzysztofa, który od zawsze chciał zwiedzić jednostkę Policji. Były rozmowy, oglądanie radiowozu i spacer po komendzie, ale co najważniejsze Krzysztof miał okazję poczuć się jak prawdziwy policjant. Uśmiech pensjonariusza to dla mundurowych najlepsza nagroda, a spełnienie jego marzenia dało im wiele radości.

Krzysztof od zawsze marzył, by zostać mundurowym. Najbardziej chciał służyć w Policji. Niestety jego dysfunkcja ruchowa uniemożliwiła spełnienie marzeń. Pragnął zwiedzić jednostkę Policji, o czym opowiadał pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Kiedy funkcjonariusze z kłodzkiej komendy Policji dowiedzieli się o marzeniu pensjonariusza, postanowili je spełnić i pokazać Komendę Powiatową Policji w Kłodzku oraz codzienną służbę w formacji. Policjanci zaprezentowali sprzęt służbowy wykorzystywany na co dzień. Gość funkcjonariuszy podpytywał o tajniki pracy, interesował się elementami umundurowania oraz wyposażenia. Policjanci opowiedzieli pensjonariuszowi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pokazali także nowe umundurowanie. Ponadto Krzysztof odwiedził podstawowe wydziały Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz pomieszczenie Zespołu Kadr, gdzie rozpoczyna się procedura przyjęcia do służby. Krzysztof ze szczególnym zainteresowaniem oglądał gabinet Komendanta Powiatowego. Podczas wizyty pensjonariuszowi towarzyszyła podinspektor Dorota Jaworska z Wydziału Prewencji kłodzkiej komendy oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Podzamku Małgorzata Pajor.

Mamy nadzieję, że wizyta w jednostce Policji na długo pozostanie w pamięci Krzysztofa, a zdjęcia będą mu przypominały o miło spędzonych chwilach.