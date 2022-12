Policjanci z wrocławskiej drogówki pomogli rodzącej kobiecie dotrzeć do szpitala Data publikacji 02.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego wrocławskiej komendy miejskiej kolejny raz stanęli na wysokości zadania. Gdy wczorajszej nocy obok ich radiowozu zatrzymał się kierujący osobowym renault i poinformował, że jedzie z rodzącą żoną do szpitala na drugim końcu Wrocławia, ich reakcja była natychmiastowa. Mundurowi dobrze wiedzieli, co muszą zrobić i bez chwili wahania rozpoczęli pilotaż do placówki na Brochowie. Przejazd w policyjnej eskorcie z ul. Legnickiej na drugi koniec Wrocławia zakończył się sukcesem. Rodząca kobieta po kilkunastu minutach trafiła na oddział ginekologiczny brochowskiego szpitala, gdzie na świat przyszedł chłopiec, któremu rodzice postanowili dać na imię Jan.

Kiedy przy radiowozie st. sierż. Pawła Marczewskiego i post. Rafała Zawiszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymał się kierujący osobowym renault i rozemocjonowany poinformował ich, że właśnie wiezie do szpitala swoją ciężarną żonę, z którą muszą jak najszybciej znaleźć się na sali porodowej, policjanci wiedzieli co robić. W tej niecodziennej sytuacji liczyła się każda minuta, bo właśnie rozpoczęła się akcja porodowa!

Dla funkcjonariuszy ludzkie zdrowie oraz życie jest w każdej sytuacji najważniejsze, dlatego bez wahania włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz poinstruowali mężczyznę, w jaki sposób ma poruszać się za radiowozem.

Po kilkunastu minutach udało się szczęśliwie dotrzeć do szpitala na wrocławskim Brochowie, gdzie młodszy służbą funkcjonariusz pomógł rodzącej kobiecie dostać się na oddział. Przyszła mama od razu trafiła pod fachową opiekę tamtejszych lekarzy. Niedługo później na świat przyszedł syn eskortowanego małżeństwa, któremu rodzice postanowili dać na imię Jan.

Starszy sierżant Paweł Marczewski oraz post. Rafał Zawisza wykazali się postawą godną naśladowania, dokładając wszelkich starań, aby rodząca kobieta bezpiecznie i w jak najkrótszym czasie trafiła pod specjalistyczną opiekę.

Szczęśliwym rodzicom oraz ich synkowi funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu życzą dużo zdrowia!