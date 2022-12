Członkowie Wspólnej Grupy Zadaniowej ds. Cyberprzestępczości J-CAT obradowali w Warszawie Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Warszawie w siedzibie Komendy Stołecznej Policji na „Białej Sali” 1 grudnia br. odbyło się spotkanie członków zarządu Wspólnej Grupy Zadaniowej ds. Zwalczania Cyberprzestępczości J-CAT. Spotkanie otworzył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości reprezentował Zastępca Komendanta CBZC nadkom. Marcin Bednarz.

Wspólna Grupa Zadaniowa ds. Cyberprzestępczości (J-CAT) to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu zwalczanie najpoważniejszych cyberzagrożeń. Została powołana we wrześniu 2014 r. Jej siedziba znajduje się w Europejskim Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) Europolu i pomaga zwalczać cyberprzestępczość w UE i poza nią. Jej celem jest prowadzenie skoordynowanych działań wywiadowczych przeciwko kluczowym zagrożeniom cyberprzestępczości. Dzieje się to poprzez wspólną identyfikację niebezpieczeństw, prowadzenie śledztw i dochodzeń oraz współpracę partnerów.

Oficerowie reprezentujący poszczególne kraje pracują w tym samym biurze w Europejskim Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) Europolu, którego siedziba mieści się w Hadze. Dzięki temu możliwa jest sprawna i szybka wymiana informacji między zaangażowanymi krajami. Także polski oficer Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rezyduje w Holandii.

1 grudnia br. członkowie zarządu J-CAT obradowali w Warszawie. Celem tego spotkania było omówienie najważniejszych wydarzeń operacyjnych w 2022 r. oraz przedstawienie priorytetowych obszarów działania na rok 2023. Na spotkaniu nastąpiło również przedłużenie kadencji przewodnictwa w grupie J-CAT dla Polski oraz wiceprzewodnictwa dla United States Secret Service.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, otwierając spotkanie wyraził zadowolenie z faktu, że to spotkanie odbywa się właśnie w Polsce, że możemy u nas gościć najlepszych specjalistów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości na świecie. Na zakończenie swojej wypowiedzi nadinsp. Paweł Dobrodziej życzył uczestnikom spotkania owocnych obrad, aby jeszcze szybciej i skuteczniej współpracować na arenie międzynarodowej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.