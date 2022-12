Poszukiwany 33 listami gończymi zatrzymany przez bielskich policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z bielskiej komendy, wspierani przez policyjnych kontrterrorystów, zatrzymali 34-letniego mężczyznę poszukiwanego 33 listami gończymi oraz 7 zarządzeniami o poszukiwaniach. Poszukiwany był m.in. do odbycia kary więzienia za rozboje, kradzieże, włamania oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. 34-latek został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzone wcześniej kary.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z komendy miejskiej w Bielsku-Białej poszukiwali od dłuższego czasu 34-latka, za którym zostały wydane aż 33 listy gończe w związku z przestępstwami, których się dopuścił oraz 7 zarządzeń o poszukiwaniu wydanych przez sądy. Mężczyzna był skazany między innymi za rozboje, kradzieże, włamania oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Przed organami ścigania ukrywał się od 2019 roku m.in. na terytorium Unii Europejskiej. Bielscy policjanci ostatecznie namierzyli 34-latka. Ustalili, że przebywa on na terenie Czechowic-Dziedzic. Wobec podejrzeń, że poszukiwany będzie za wszelką cenę próbował uciec, zastosowali szczególne środki ostrożności i przystąpili do działania. Do zatrzymania mężczyzny doszło z samego rana 1 grudnia. Policjanci z referatu narkotykowego, wspierani przez mundurowych z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach otoczyli wytypowaną posesję, zabezpieczając ewentualną drogę ucieczki poszukiwanego. Całkowicie zaskoczony widokiem policjantów mężczyzna nie stawiał oporu przy zatrzymaniu.

34-latek został osadzony w policyjnym areszcie, a następnie doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzone kary więzienia. Dodatkowo odpowie on za posiadanie narkotyków, które policjanci znaleźli przy nim w trakcie zatrzymania.