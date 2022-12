Akt oskarżenia przeciwko grupie fałszywych policjantów Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Będzińscy kryminalni od lutego 2022 roku prowadzili postępowanie w sprawie oszustw metodą „na policjanta”. Działania śledczych doprowadziły do zatrzymania 5 osób w wieku od 18 do 43 lat, które od 18 osób na terenie całego kraju wyłudziły ponad pół miliona złotych. Podejrzani usłyszeli 31 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej...

Sprawa rozpoczęła się od złożenia zawiadomienia przez 79-letnią mieszkankę Będzina, która straciła 34 tysiące złotych. Szybko okazało się, że kobieta nie była jedyną ofiarą oszustów.

Do wyłudzeń dochodziło od stycznia do marca 2022 roku. Jednorazowo w ręce fałszywych policjantów trafiało od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Policjanci skrupulatnie gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje, uparcie dążąc do zatrzymania osób odpowiedzialnych za te przestępstwa. Jako pierwszy wpadł 43-letni mężczyzna, a po kolejnych czterech dniach 18-letni mieszkaniec Gliwic. Gdy podejrzani trafili do aresztu, śledczy wciąż pracowali nad sprawą. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zatrzymali kolejne osoby – tym razem dwie kobiety, które również zostały tymczasowo aresztowane.

Schemat działania sprawców był zawsze podobny. Oszuści, podając się za policjantów, dzwonili do starszych osób wmawiając im, że prowadzą tajną akcję specjalną. Operacja ta miała polegać na zatrzymaniu osoby, która rzekomo, w porozumieniu z pracownikami banku, planowała kradzież pieniędzy z rachunków bankowych różnych właścicieli. Sprawcy, dla uwiarygodnienia tego, że są policjantami, podawali fikcyjne dane oraz numery legitymacji służbowych, nie pozwalając rozłączyć się swoim ofiarom. Konwersacje były zawsze przeprowadzane w taki sposób, że rozmówcy sami przekazywali ważne informacje oszustom. Pokrzywdzeni, wierząc, że biorą udział w specjalnej operacji, która pomoże uchronić ich pieniądze, posłusznie wykonywali wszystkie polecenia oszustów. W tym celu mieli m.in. jak najszybciej dotrzeć do banku celem wypłaty ze swojego konta wszystkich pieniędzy, a następnie przekazać je wysłanym po nie „policjantom”.

Zakresem śledztwa objęto również inną działalność przestępczą podejrzanych. Związana ona była z przejmowaniem kontroli nad rachunkami bankowymi osób korzystających z internetowych portali sprzedażowych i wypłatą z nich pieniędzy. Odbywało się to poprzez przesyłanie do pokrzywdzonych SMS-ów z linkiem do stron internetowych, które wyglądem przypominały do złudzenia prawdziwe strony logowania do banku.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przedstawiła zatrzymanym łącznie 31 zarzutów. Czterem osobom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa na szkodę 18 osób, na terenie całego kraju, od których wyłudzono ponad pół miliona złotych. Za popełnianie przestępstwa oszustom grozi kara do 8 lat więzienia.