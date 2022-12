Podziękowania dla rzgowskich policjantów Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Rzgowie wpłynęły podziękowania od mieszkanki dla policjantów, którzy na gorącym uczynku schwytali złodzieja. "W swoich działaniach byli bardzo profesjonalni i zmotywowani. Są oni przykładem dla innych policjantów" to tylko niektóre słowa uznania, które zostały zawarte w podziękowaniach. Policjant i policjantka zespołu kryminalnego to doświadczeni funkcjonariusze z wieloletnim stażem służby.

Zdarzenie miało miejsce 25 października br. , kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie, iż w Rzgowie na jednej z posesji doszło do kradzieży elementów metalowych. Rzgowscy policjanci patrolowali pobliską okolicę, kiedy zauważyli uciekającego pieszo na ich widok mężczyznę. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim. Jak się okazało był to 46-letni mieszkaniec gminy Rzgów. Przyznał, iż od 1 września do 25 października 2022 roku przyjeżdżał kilkanaście razy na wskazaną posesję, aby kraść elementy metalowe. Do tej pory ukradł ponad 800 kilogramów metalu o łącznej wartości ponad 900 złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty 12 kradzieży, przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Łodzi / kp)