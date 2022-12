Fałszywy policjant zatrzymany i aresztowany – 44-latek oszukał seniorkę na 13 tys. zł Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki doskonałej współpracy zielonogórskich policjantów z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, mężczyzna podejrzany o oszustwo „na policjanta” został zatrzymany na terenie województwa dolnośląskiego. 44-latek, który odebrał seniorce 13 tysięcy złotych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W ostatnim czasie na terenie Zielonej Góry intensywnie działali oszuści, którzy próbowali wyłudzić od osób starszych pieniądze metodą „na policjanta”. Niestety jedna z tych prób okazała się skuteczna i starsza kobieta nieświadoma podstępu, przekazała pieniądze oszustowi, wyrzucając przez okno 13 tysięcy złotych zapakowane w reklamówkę. Gdy kobieta zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszusta natychmiast powiadomiła Policję.

Zielonogórscy policjanci rozpoczęli działania, aby ustalić i zatrzymać sprawców tego przestępstwa. Podczas działań okazało się, że na klatce schodowej bloku, w którym doszło do oszustwa, jest zamontowany system monitorujący. Policjanci zabezpieczyli nagrania, a następnie prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wydał zarządzenie o opublikowaniu wizerunku sprawcy. Po publikacji bardzo szybko zgłosiły się osoby, które rozpoznały na nagraniach 44-letniego mieszkańca Legnicy. Mężczyzna rozpoznany został także przez miejscowych policjantów.

Wobec tego zielonogórscy policjanci nawiązali współpracę z funkcjonariuszami z Legnicy, zatrzymali mężczyznę, a także przeprowadzili przeszukanie w jego domu, w wyniku którego zabezpieczyli kilka kart telefonicznych i telefonów komórkowych oraz niewielką sumę pieniędzy. Mężczyzna został przewieziony do Zielonej Góry, gdzie prowadzone są dalsze czynności w sprawie.

Podejrzany to 44-letni, znany policjantom mieszkaniec Legnicy. Śledczy będą sprawdzać także czy zatrzymany mężczyzna nie ma na swoim koncie podobnych spraw oraz czy nie jest zamieszany w inne takie zdarzenia, na terenie Zielonej Górze czy też województwa dolnośląskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 44-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Sąd zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 20 tysięcy złotych.

Ten przypadek pokazuje, że oszuści nie odpuszczają stosując wymyślne legendy, metody i socjotechniki, aby zmanipulować starsze osoby, wpędzić je w sytuację stresową, która uniemożliwia racjonalne myślenie i działanie.

Przy tej okazji kolejny raz przestrzegamy przed podejmowaniem w pośpiechu decyzji o przekazaniu pieniędzy i przypominamy, że policjanci nigdy od nikogo pieniędzy nie żądają. Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon od osoby podającej się za policjanta z prośbą wpłaty pieniędzy na wskazane konto czy żądaniem zapakowania oszczędności i wyrzucenia przez okno, możecie mieć pewność, że macie do czynienia z oszustem. Przestrzegamy przed pochopnym podejmowaniem decyzji i wypłatach z banku czy przelewach na poczcie zwłaszcza dużych sum pieniędzy i przypominamy, że policjanci NIGDY nie żądają od nikogo wpłaty pieniędzy czy wyrzucania przez okno – to jest sposób działania oszustów!

Pamiętajmy, aby o każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować POLICJĘ pod numerem alarmowy 112.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)

Film Fałszywy policjant zatrzymany i aresztowany – 44-latek oszukał seniorkę na 13 tys. zł Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Fałszywy policjant zatrzymany i aresztowany – 44-latek oszukał seniorkę na 13 tys. zł (format mp4 - rozmiar 14.95 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format mp4 - rozmiar 203.32 KB)