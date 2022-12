"Wspieram z całego serca i na okrągło" – kolejne małe marzenie spełnione z pomocą policjantów Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Policjanci solidaryzują się z osobami niepełnosprawnymi i chętnie udzielają im wsparcia. Z tej okazji mundurowi zaprosili Piotra, który marzył, by wcielić się w rolę policjanta.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wzięli udział w akcji charytatywnej „WSPIERAM Z CAŁEGO SERCA I NA OKRĄGŁO”, do której udziału zaprosił funkcjonariuszy Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli. Celem obchodzonego dnia jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu ich w życie społeczne. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami są okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, a także na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, aby skutecznej chronić prawa osób niepełnosprawnych, między innymi do wolności, bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, jak również do edukacji oraz udziału w życiu kulturalnym.

Z tej okazji, w zeszłym tygodniu nowosolskich funkcjonariuszy odwiedził Piotr Szewczak – uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Chłopiec jest z zamiłowania sportowcem oraz wielkim fanem policjantów. Pomimo niepełnosprawności jest przewodniczącym klasy, bardzo zaangażowanym w pracę samorządu uczniowskiego. Jest także wolontariuszem oraz wzorowym uczniem. Od dawna marzył o wizycie w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli, więc bardzo ucieszył się, gdy miał okazję wcielić się w rolę policjanta. Piotrek z zainteresowaniem słuchał ciekawostek o policyjnej służbie. Zobaczył „serce komendy”, czyli policyjną dyżurkę. Na koniec na placu przed komendą czekała na chłopca miła niespodzianka. Miał okazję z bliska obejrzeć radiowóz oraz sprawdzić działanie policyjnych sygnałów. Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami.

Policjanci z wielką satysfakcją pomogli spełnić marzenie Piotrka i tym sposobem również wesprzeć Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Mundurowi zachęcają wszystkich do pomagania i wspierania osób niepełnosprawnych w pokonywaniu wszelkich barier.

