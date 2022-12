Reprezentacja polskiej Policji ponownie mistrzami świata w piłce nożnej drużyn siedmioosobowych Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 1-3 grudnia na Wyspach Kanaryjskich na Teneryfie odbył się III Światowy Turniej Drużyn Policyjnych w piłce nożnej siedmioosobowej. Reprezentacja polskiej Policji pokazała się z jak najlepszej strony broniąc tytuł mistrzów świata.

1 grudnia 2022 roku na Wyspach kanaryjskich na Teneryfie w samym sercu miejscowości Adeje odbyła się gala inauguracyjna rozgrywek. Uroczystości towarzyszył przemarsz poszczególnych drużyn z flagami narodowymi i odegraniem hymnów państwowych.

Mecze grupowe rozegrane były każdy z każdym po 20 minut, rozpoczęły się w piątkowy poranek. Pierwszy mecz turnieju reprezentacja polskiej Policji rozegrała z drużyną Słowenii. Od pierwszych minut widać było presję, jaka ciążyła na naszych graczach. Jednakże doskonałe przygotowanie wszystkich zawodników pozwoliło rozstrzygnąć spotkanie na naszą korzyść i wygraliśmy 7:0. Drugi mecz był starciem reprezentantów naszej Policji z reprezentacją Włoch i również w tym meczu nasi zawodnicy pokazali charakter i wygrali to spotkanie 3:1. W kolejnym meczu polska reprezentacja nie miała sobie równych i wygrała z reprezentacją Włoch (Arona) 3:0. Ostatni mecz grupowy pomiędzy naszą reprezentacją, a drużyną Hiszpanii był przepustką do rundy finałowej i tak jak w poprzednich spotkaniach nasza drużyna zwyciężyła po trudnym boju.

W ćwierćfinale los skojarzył naszą drużynę z drużyną Szwajcarii. Mecz od pierwszej do ostatniej minuty był bardzo zacięty. Szybko strzelona bramka pozwoliła na nadanie tempa gry przez Polaków i wyprowadzenie skutecznych kontrataków. W efekcie spotkanie zakończyło się zwycięstwem 5:0.

Półfinałowe spotkanie rozegrano pomiędzy reprezentacją polskiej Policji a Katalonii. Każdy błąd na tym etapie rozgrywek mógł oznaczać wyeliminowanie drużyny z rozgrywek, dlatego do spotkania z groźnym rywalem nasi zawodnicy podeszli z ogromną koncentracją. Mecz po ciężkiej i zaciętej walce ułożył się po myśli szkoleniowca reprezentacji polskiej Policji Andrzeja Kuczyńskiego i zwyciężyliśmy 1:0. To zwycięstwo zapewniło nam awans do wymarzonego finału.

W ostatnim meczu finałowym nasza reprezentacja zmierzyła się z reprezentacją hiszpańskiej Policji. Przeciwnicy od pierwszej minuty pokazali ogromną wolę walki i duży charakter. Po bardzo trudnym, wyrównanym meczu zwyciężyli 3:0 broniąc tytułu mistrzów świata, który zdobyli w 2021 roku. Niesamowita gra naszych zawodników w tym turnieju zaowocowała niebywałym sukcesem.

Zwieńczeniem spektakularnych osiągnięć naszych zawodników była gala zamykająca rozgrywki. Oprócz oficjalnego wręczenia Pucharu Świata dla naszej reprezentacji, nagrody indywidualne otrzymali:

najlepszy bramkarz: st. post. Bartosz Soliński;

najlepszy strzelec: st. sierż. Michał Chrabąszcz;

statuetka dla zespołu, który pokonał najdalszą drogę na Teneryfę.

Wyjazd reprezentacji polskiej Policji na mistrzostwa świata w piłce nożnej drużyn siedmioosobowych możliwy był dzięki znacznemu wsparciu Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA , Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej oraz środkom własnym, a policjanci poświęcili swój wolny czas w ramach urlopu.

Skład zwycięskiej drużyny reprezentacji polskiej Policji:

Andrzej Kuczyński – selekcjoner ( BKS KGP );

); podkom. Rafał Gnap;

Rafał Gnap; mł. asp. Piotr Pacholski;

Piotr Pacholski; mł. asp. Łukasz Matyśkiewicz;

mł. asp. Maciej Watkowsk;

st. sierż. Michał Chrabąszcz;

sierż. szt. Mateusz Orzechowski;

Mateusz Orzechowski; sierż. szt. Jakub Kawecki;

sierż. szt. Mateusz Sztajer;

st. post. Bartosz Soliński;

st. post. Michał Majda;

st. post. Arkadiusz Zalewski;

post. Arkadiusz Kowalczyk;

Arkadiusz Kowalczyk; mł. asp. Artur Szlawski;

Dariusz Michalski koordynator ds. logistyki z ramienia IPA

(BKS KGP)