6,5 mln nielegalnych papierosów i 7 osób zatrzymanych - akcja CBŚP i KAS

Przejęte ponad 6,5 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, warte blisko 5 mln zł, urządzenia do pakowania papierosów i duże ilości poligrafii, to wynik działań przeprowadzonych przez CBŚP i KAS, w województwie lubuskim i dolnośląskim. Do sprawy zatrzymano 7 osób, którym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze przedstawiono zarzuty.