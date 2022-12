Rozbity gang handlarzy narkotyków Data publikacji 06.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z chrzanowskimi policjantami rozbili gang handlarzy narkotyków. W ramach prowadzonych działań wykonywanych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w ciągu dwóch dni zatrzymanych zostało 9 osób, z których trzy trafiły na najbliższe miesiące do Aresztu Śledczego.

30 listopada br. policjanci Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z chrzanowskimi funkcjonariuszami zatrzymali na terenie Wieliczki pojazd m-ki Mercedes, którym poruszał się mężczyzna mający związek z obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, zarówno na terenie województwa małopolskiego jak i śląskiego. W samochodzie znaleziono między innymi kokainę, tabletki ecstazy oraz mefedron, natomiast w wynajmowanym przez 32 – letniego mieszkańca powiatu krakowskiego garażu, hurtowe ilości marihuany, haszyszu, a także substancji psychoaktywnej CMC. W garażu zabezpieczono również różnego rodzaju prefabrykaty prawdopodobnie służące do wyrobu środków odurzających i psychoaktywnych. Kolejne narkotyki – MDMA, marihuanę, kokainę i amfetaminę znaleziono w miejscu zamieszkania zatrzymanego 32- latka.

Następnego dnia, we wczesnych godzinach porannych ci sami funkcjonariusze, tym razem we współpracy z policjantami z komisariatów z Trzebini i Libiąża, zrealizowali drugą część zaplanowanej akcji, zatrzymując 8 kolejnych osób z terenu województwa śląskiego i powiatu chrzanowskiego oraz zabezpieczając kolejne partie środków odurzających i substancji psychotropowych, będących przedmiotem obrotu oraz przedmioty służące do ich porcjowania.

W ramach przeprowadzonej realizacji zatrzymano łącznie 9 osób i zabezpieczono znaczne ilości narkotyków, w tym ponad 36 kg marihuany i haszyszu, niemal 8 kg amfetaminy, 330 g kokainy, 3 kg CMC i ponad 100 tabletek MDMA. Zabezpieczono również gotówkę w kwocie ponad 230 tys. zł, 4120 euro i 2360 dolarów, wartościowe zegarki oraz sprzęt elektroniczny. Zaznaczyć trzeba, że łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ok.1 800.000 zł.

Wszystkie zatrzymane dziewięć osób doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszały zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych, które to przestępstwo zagrożone jest karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Wobec trzech osób Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, uwzględniając wnioski skierowane przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. W stosunku do pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru.

