Brązowy medal lubuskiej policjantki na międzynarodowych zawodach Muaythai w Turcji Data publikacji 06.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Posterunkowy Dominika Chabiniak — żarska policjantka - jedna z zawodniczek 14-osobowej ekipy Reprezentacji Polski stanęła na podium w Turcji. Swoją pracą i zaangażowaniem wywalczyła brązowy medal na International Antalya Muaythai Open Cup 2022. To wielki sukces tej młodej i utalentowanej zawodniczki.

Pod koniec listopada 2022 roku w Antalyi w Turcji odbyły się IFMA International Antalya Muaythai Open Cup 2022. W zawodach wystartowała posterunkowy Dominika Chabiniak, policjantka z żarskiej komendy, jedna z zawodniczek 14-osobowej Narodowej Reprezentacji Polski. Dominika wywalczyła brązowy medal w kategorii U23 (18-23 lata) do 60 kilogramów. To wielki sukces młodej, pracowitej i bardzo utalentowanej zawodniczki. W imprezie uczestniczyło ponad 750 zawodniczek i zawodników z 31 krajów świata, w różnych kategoriach wagowych i wiekowych. Dominika na co dzień trenuje w Żarskim Klubie Sportów Walki i ma na swoim koncie brązowy medal, który zdobyła w Otwartym Pucharze Polski IFMA w październiku 2022 roku w Kielcach. Sporty walki trenuje już 14 lat, praktycznie od dziecka, a tę dyscyplinę od dwóch lat.

Dominika, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!