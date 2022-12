Chciał chronić swoje oszczędności - przelał oszustom blisko 160 tysięcy Data publikacji 06.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści nie odpuszczają. Tym razem ich ofiarą padł 27-latek z powiatu augustowskiego, które uwierzył, że jego oszczędności są zagrożone. Za namową fałszywego pracownika banku przelał blisko 160 tysięcy złotych na wskazane przez niego konta bankowe. Zorientował się, że padł ofiarą oszustów dopiero, kiedy zadzwonił do niego prawdziwy pracownik banku.

Tym razem do augustowskich policjantów zgłosił się 27-latek, który uwierzył, że jego oszczędności w banku są zagrożone. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że zadzwonił do niego mężczyzna podający się za pracownika banku. Twierdził, że ktoś próbuje włamać się na jego konto bankowe. 27-latek, mając wizję utraty oszczędności, zaczął współpracować z konsultantem. Na początku zainstalował na swoim telefonie aplikację do zdalnej obsługi urządzenia. Miała ona rzekomo pomóc w odnalezieniu zhakowanych aplikacji na jego urządzeniu. W rezultacie służyła do komunikowania się w procederze oszustwa. Następnie, za namową fałszywego pracownika banku pokrzywdzony wykonał kilkukrotnie przelewy na wskazane przez niego tymczasowe konta bankowe. W ten sposób miał uchronić swoje oszczędności przed utratą. Zgodnie z umową po przelaniu wszystkich pieniędzy, miał dostać dostęp do tych kont. Jednak kontakt z rozmówcą urwał się. Mieszkaniec powiatu augustowskiego zorientował się, że padł ofiarą oszusta w chwili, gdy zadzwonił do niego prawdziwy pracownik banku. Poinformował go, że jego konto zostaje zablokowane z uwagi na podejrzane przelewy. W wyniku tego oszustwa 27-latek stracił blisko 160 tysięcy złotych.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych! Jeśli dzwoni do Ciebie pracownik banku i twierdzi, że Twoje oszczędności są zagrożone - rozłącz się i zadzwoń na infolinię banku, aby zweryfikować tę informację. Pod żadnym pozorem nie instaluj aplikacji, które mogą dać przestępcom dostęp do Twojego konta. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast informować Policję, korzystając z numeru alarmowego 112.