Dwa różne oszustwa zakończone wypłatą pieniędzy za pomocą kodu jednego z systemów płatności mobilnych Data publikacji 06.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwie płocczanki oszukane w różny sposób straciły pieniądze, które wypłacone zostały z ich kont, za pomocą kodu jednego z systemów płatności mobilnych. 23-latka podała kod osobie podszywającej się pod znajomą na portalu społecznościowym. 64-latka chciała sprzedać przedmiot na platformie sprzedażowej i też została oszukana. Policjanci ostrzegają przed wyłudzeniami z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych. Przypominamy! Nikomu nie udostępniaj danych do konta bankowego!

W poniedziałek, 6 grudnia 2022 roku do płockiej komendy policji zgłosiły się dwie kobiety, które poinformowały funkcjonariuszy, że oszuści okradli ich konta, wypłacając pieniądze za pomocą kodu jednego z systemów płatności mobilnych.

Pierwsza historia dotyczy 23-latki, mieszkanki Płocka

Do młodej kobiety, za pomocą komunikatora internetowego odezwała się osoba, podszywająca się pod znajomą. Poprosiła o pożyczkę oraz podanie kodu jednego z systemów płatności mobilnych. W krótki czasie z konta pokrzywdzonej wypłacone zostało 436 zł, a prawdziwa koleżanka nie potrzebowała pieniędzy.

Uważaj! Oszuści przełamując elektroniczne zabezpieczenia do komunikatora, w imieniu pokrzywdzonych wysyłają wiadomości do znajomych z prośbą o pożyczenie pieniędzy poprzez wygenerowanie numeru kodu w systemie płatności elektronicznej. Swoją prośbę tłumaczą różnie. Chwilowym brakiem gotówki, pilną potrzebą zapłaty rachunku czy zrobieniem przelewu oraz niemożnością zrobienia tego ze swojego konta.

Druga historia związana jest ze sprzedażą na portalu internetowym

64-letnia mieszkanka Płocka wystawiła na jednym z portali sprzedażowych przedmiot, który nie był jej już potrzebny. W krótkim czasie za pomocą jednego z komunikatorów internetowych skontaktowała się z nią osoba zainteresowana zakupem. Następnie przesłała seniorce link, który miał przekierować kobietę na stronę firmy kurierskiej. Jednak po kliknięciu w link znalazła się na stronie swojej bankowości elektronicznej, gdzie nic nie podejrzewając zalogowała się. Za jakiś czas okazało się, że zostało wypłacone 600 zł.

Na czym polega oszustwo metodą na kod jednego z systemów płatności mobilnych

Otóż polega ono właśnie na wyłudzeniu kodu do płatności przez telefon. Osoba logując się do swojego banku musi wygenerować w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. Jeżeli oszust ma dostęp do naszego konta może zrobić to sam. Niestety w przeciwieństwie do płatności przelewem, transakcji za pomocą tego kodu nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze.

Pamiętaj!

Jeżeli otrzymujesz prośbę o pożyczkę, nie działaj pochopnie. Sprawdź najpierw czy osoba, która do ciebie napisała lub której prośba dotyczy, rzeczywiście potrzebuje pomocy. Jeśli otrzymasz od znajomego prośbę o przelew za pomocą kodu - zadzwoń do tej osoby i potwierdź jej prośbę. Może to pomóc uniknąć nieprzyjemności. Pamiętaj o tym, aby NIGDY nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nie przesyłać ich na podane przez obce osoby numery kont, nie podawać nikomu danych do logowania na konta bankowe, nie przekazywać obcym osobom kodów do płatności mobilnych. Zadbaj też o prawidłowe zabezpieczanie swoich danych osobowych, haseł i numerów dostępowych do portali i komunikatorów.

Kampania społeczna na Mazowszu

Gdy zbliżają się święta pięknieją sklepowe wystawy. Witryny sklepowe uginają się od prezentów. Prawdy o handlu nie należy jednak szukać na wystawach, tylko we wnętrzach sklepów, gdzie toczy się prawdziwa walka o klienta. To też okres wzmożonej aktywności internetowej i zakupów online. Portale aukcyjne, sklepy internetowe czy oferty w social mediach prześcigają się w ofertach. Walkę o „klienta” podejmują też cyberprzestępcy, którzy chcą nas pozbawić oszczędności. Jako przestrogę przedstawiamy autentyczną historię, która może przydarzyć się Tobie!

Mazowieccy policjanci, aby przed świętami przypomnieć zasady bezpiecznego kupowania w internecie zaczęli kampanię ŚWIADOMY-CZUJNY-BEZPIECZNY.