Kolejni internetowi oszuści zatrzymani przez CBZC Data publikacji 07.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Chełmie dokonali zatrzymania 8 osób podejrzewanych o oszustwa internetowe i kradzież pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Całą sprawę zainicjowało zgłoszenie przez mieszkańca poiatu chełmskiego, który we wrześniu 2022 roku zawiadomił, że padł ofiarą cyberprzestępców, a z jego konta bankowego - poprzez kilka nieautoryzowanych przelewów - zniknęło ponad 200 tysięcy złotych. Dzięki podjętym natychmiastowym działaniom funkcjonariuszy CBZC wspólnie z funkcjonariuszami KMP w Chełmie już wtedy doszło do pierwszych zatrzymań w tej sprawie.

Przestępczy proceder polegał na kradzieży środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. W tym celu sprawcy wypracowali mechanizm, w który zaangażowanych zostało wiele osób, z których każda miała przydzielone konkretne zadania. Jedni zajmowali się stroną techniczną, pozyskiwali odpowiedni sprzęt, inni wykorzystując techniki socjotechniczne uzyskiwali od pokrzywdzonych dane potrzebne do autoryzacji przelewów bankowych i nieautoryzowanych dostępów do kont, bądź dane służące do zmiany narzędzia autoryzacyjnego.

Rachunki bankowe były przejmowane po uprzednim wykorzystaniu specjalnie przygotowanych stron, łudząco podobnych do stron bankowości internetowej, gdzie pokrzywdzeni wprowadzali swoje dane do logowania oraz hasła. W ten sposób sprawcy uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych osób pokrzywdzonych, następnie dokonywali przelewów z tych kont, a przelane środki były wypłacane w bankomatach na terenie całego kraju.

Na chwile obecną w sprawie zatrzymano łącznie 8 osób, wobec 7 z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na poczet przyszłych kar i środków karnych policjanci zabezpieczyli u podejrzanych mienie w postaci środków pieniężnych w łącznej kwocie przekraczającej 14 milionów złotych.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(CBZC / mw)