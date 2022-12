Policjanci transportowali do szpitala matkę wraz z siedmiomiesięcznym dzieckiem, które wymagało pilnej pomocy medycznej Data publikacji 06.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji w Gdowie otrzymali zgłoszenie, że jednym z domów w miejscowości Książnice, siedmiomiesięczne dziecko upadło i doznało obrażeń ciała. Policjanci, którzy udali się na miejsce, z uwagi na pogarszający się z minuty na minutę stan dziecka, przetransportowali go radiowozem do szpitala w Krakowie.

3 grudnia br. około godziny 8.30, oficer dyżurny Komisariatu Policji w Gdowie otrzymał zgłoszenie, że siedmiomiesięczne dziecko, prawdopodobnie podczas zabawy w domu upadło i doznało obrażeń ciała. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, a także został zadysponowany patrol policjantów z Gdowa. Policjanci, którzy przybyli pierwsi na miejsce ustalili, że w wyniku nieszczęśliwego wypadku dziecko doznało obrażeń i potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Ponieważ z każdą minutą stan dziecka pogarszał się, a karetka dopiero była w drodze, funkcjonariusze postanowili wykorzystać radiowóz do przetransportowania maluszka do placówki medycznej. Policjanci przewieźli kobietę wraz poszkodowanym dzieckiem do szpitala w Krakowie, gdzie maluch niezwłocznie został przekazany pod opiekę personelu medycznego.

Policjanci doskonale wiedzą, że w momencie, w którym zagrożone jest życie ludzkie trzeba podjąć wszelkie czynności, aby zdążyć z pomocą i je ocalić.