Policjantka pomogła bezdomnemu Data publikacji 07.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W okresie jesienno-zimowym policjanci kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i inne potrzebujące pomocy oraz schronienia w związku z obniżającą się temperaturą. Bezdomni często nie chcą korzystać z pomocy oferowanej im przez ośrodki. Pomoc ma jednak różne oblicza, przykładem może być policjantka z sekcji konnej, która z własnej inicjatywy zorganizowała pomoc.

Sierżant Aleksandra Mętel z Sekcji Konnej Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie podczas jednego z patroli zauważyła w lesie ukryty szałas, a w nim osobę bezdomną. Okazało się, że pan Zygmunt od wielu lat żyje w tym miejscu i niechętnie prosi o pomoc. Policjantka po rozmowie z nim, zrobiła listę najbardziej potrzebnych rzeczy. Zebrała je i wczoraj ponownie odwiedziła pana Zygmunta. Niestety nie zastała go, ale przy wejściu do szałasu pozostawiła prezenty wraz z liścikiem.

Sierż. Aleksandra Mętel kolejny raz pokazała, że nie jest obojętna na trudny los innych. Kilka lat temu, gdy podczas patrolu konnego spotkała bezdomnego mężczyznę koczującego w lesie, pomogła mu znaleźć pracę i dach nad głową - do wiosny pracował jako stajenny w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT, gdzie na co dzień znajdują się również konie policyjne. Policjantka poza służbą aktywnie wspiera i udziela niezbędnej pomocy potrzebującym zwierzętom.

Służba w sekcji konnej jest spełnieniem jej marzeń sprzed wstąpienia do Policji, dzięki czemu może teraz łączyć pracę zawodową z pasją.



Opr. ZP KWP/MR