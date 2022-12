Policjanci pomogli potrąconemu psu. Czworonóg nadal czeka na swojego właściciela Data publikacji 07.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kołobrzescy policjanci zaopiekowali się potrąconym psem. Czworonóg wystraszony i ranny leżał na poboczu drogi. Funkcjonariusze ogrzali go i przekazali schronisku dla zwierząt REKS w Kołobrzegu. Jego stan wymaga operacji i decyzji właściciela!

Do dyżurnego kołobrzeskiej jednostki trafiło zgłoszenie dotyczące potrąconego psa w miejscowości Skrzydłowo. Na miejsce niezwłocznie udali się funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kołobrzegu, gdzie na poboczu drogi zauważyli ciemny kształt przypominający psa. Zatrzymali pojazd w bezpiecznej odległości i ostrożnie podeszli do zwierzęcia. Czworonóg wyglądał na zmarzniętego i zagubionego, ale przede wszystkim był bardzo wystraszony. Policjanci zwrócili uwagę na to, że pies nie może chodzić, ponieważ jego tylna łapa była najprawdopodobniej połamana. W związku z tym, z dużą ostrożnością i delikatnością przenieśli psa do radiowozu i tam ogrzali oraz napoili. Pies został przekazany schronisku dla zwierząt REKS w Kołobrzegu.

Zwierzę doznało wielu urazów, ma popękane kości kończyn i wybity staw. Jego właściciel powinien jak najszybciej zgłosić się do schroniska dla zwierząt REKS w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, tel. 668 294 373.