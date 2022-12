Zatrzymany w sprawie zabójstwa rodziców Data publikacji 07.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Posterunku Policji w Istebnej oraz mundurowi z Wisły zatrzymali wczoraj 32-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swoich rodziców. Cieszyńscy śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Cieszynie wyjaśniają okoliczności śmierci małżeństwa z Jaworzynki. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

We wtorek, 6 grudnia 2022roku po godzinie 13.00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące znalezienia dwóch ciał w jednym z domów na terenie gminy Istebna.

Niestety, policjanci, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili informację. W domu znaleźli nieżyjącego 64-latka oraz jego 66-letnią żonę. Wiele wskazuje na to, że doszło do zabójstwa. Na miejscu zbrodni mundurowi zatrzymali 32-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Zespół dochodzeniowo-śledczy cieszyńskiej komendy Policji, prokurator z Prokuratury Rejonowej w Cieszynie oraz lekarz z listy biegłych sądowych pracowali na miejscu zdarzenia. Prokurator zarządził sekcję zwłok ofiar, a zebrane dowody wykorzystane zostaną w prowadzonym śledztwie.