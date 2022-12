Mundurowi wcielili się w rolę Mikołaja i podarowali prezenty najmłodszym pacjentom szpitala onkologicznego Data publikacji 07.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca oraz przedstawicielami inicjatywy społecznej ”Niezawodni” i Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku zorganizowali zbiórkę zabawek dla dzieci przebywających na oddziale onkologicznym. Akcja przyniosła kartony i worki pełne zabawek i przyborów szkolnych. Wszystko to dla najmłodszych pacjentów z oddziału onkologii szpitala we Wrocławiu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli systematycznie włączają się w różne akcje charytatywne. Po raz kolejny we współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca oraz przedstawicielami inicjatywy społecznej ”Niezawodni” i Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku zorganizowali zbiórkę zabawek wśród wszystkich mieszkańców powiatu nowosolskiego. Policjanci chcą, by dzieci przebywające w szpitalu choć przez chwilę zapomniały o codziennych zmaganiach z chorobą, a na ich buziach - pojawił się uśmiech. Tym gestem pokazali, że nie tylko podczas służby wykazują się chęcią niesienia pomocy innym, ale także w czasie wolnym nie są obojętni na ludzką krzywdę. Mundurowi chcą pomóc maluchom przetrwać trudne chwile. Z pewnością ten drobny gest wywoła u dzieci chwilę radości i szczęścia. Policjanci dziękują szkołom i przedszkolom, które to z ogromnym zaangażowaniem przyłączyły się do akcji. Kolorowanki, zeszyty, kredki, mazaki i innego rodzaju przybory szkolne we wtorek (6 grudnia) zostały przekazane chorym maluchom. Życzymy wszystkim pacjentom wrocławskiego szpitala onkologicznego szybkiego powrotu do zdrowia i samych radosnych chwil.

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

