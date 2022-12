Trzy miesiące aresztu dla złodzieja samochodów. Namierzył go policjant w czasie wolnym

30-letni recydywista odpowie za trzy kradzieże samochodów, posiadanie narkotyków oraz próbę zmuszenia funkcjonariusza do odstąpienia od czynności służbowych. Mężczyzna został zatrzymany po pościgu. Wypatrzył go operacyjny w czasie wolnym od służby. Zatrzymany usłyszał już zarzuty. Na wniosek policjantów i prokuratora trafił tymczasowo do aresztu na trzy miesiące.