„Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” - wspólnie dla dobra innych

„NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA" pod tym hasłem odbyła się zbiórka krwi, w której udział wzięli strażnicy graniczni, pracownicy cywilni tej jednostki, policjanci oraz mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Dzięki dawcom, przez trzy godziny zebrano blisko 11 litrów krwi, która trafi do potrzebujących. Pamiętaj, że wystarczy tylko kilka minut, żeby pomóc innym w walce o życie.

Dawcy krwi często postrzegani są jako bohaterowie. Oni sami uważają jednak, że jest to ich obowiązek wobec drugiego człowieka. Robią to, gdyż mają potrzebę ochrony najcenniejszego daru, jaki posiadamy, daru życia. Tym razem także można było na nich liczyć. W środę (7 grudnia) strażnicy graniczni, pracownicy cywilni tej jednostki, policjanci oraz mieszkańcy powiatu krośnieńskiego włączyli się w ogólnopolską akcję „NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA” oddając krew potrzebującym. Celem organizowanego przez Straż Graniczną przedsięwzięcia, jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez zbiórkę drogocennego surowca, którego tak bardzo brakuje. Ponadto wydarzenie to jest dla służb mundurowych formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. W ciągu trzech godzin do Mobilnego Punktu Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, który stanął na placu apelowym Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, zgłosiło się 26 osób, jednak z różnych względów krew oddało 24 dawców. Łącznie w tym dniu zebrano blisko 11 litrów krwi, która trafiła do banku krwi.

Pamiętajmy, że najwyższą wartością człowieka jest życie, które często doceniane jest dopiero w chwili tragedii. Dlatego, jeśli nie masz żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, przyłącz się i zostań dawcą krwi. Każda jej kropla jest bezcenna.