Fałszywy lekarz zgarnął 200 tysięcy złotych. Seniorzy uwierzyli w wymyśloną historię Data publikacji 08.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 86-letni senior z Zielonej Góry wraz ze swoją żoną dali wiarę historii stworzonej przez przestępców na potrzeby oszustwa. Tym razem zaatakował fałszywy lekarz, który poinformował starsze małżeństwo o konieczności wpłaty pieniędzy na jej ciężko chorą na COVID córkę. Ten emocjonalny atak okazał się dla oszustów skuteczny. Nawet bardziej niż zakładali. Sprawę już prowadzą zielonogórscy policjanci.

W tym roku Lubuszanie stracili już 2,5 mln złotych w wyniku przestępczego działania oszustów. Ci wymyślając różne historie- najczęściej o chorobie czy wypadku bliskich, wyłudzają od seniorów oszczędności życia. Jeśli te są w domu, przekazują je od razu. Jeśli zaś w banku- przekazują hasła i loginy, a nawet zaciągają kredyty. Tylko po to, aby pomóc swoim najbliższym, którzy tak naprawdę pomocy nie potrzebują. Ale te procesy manipulacji i gry emocjonalnej prowadzonej przez oszustów okazują się skuteczne.

W środę /7 grudnia/ do grona pokrzywdzonych dołączył 86-letni zielonogórzanin wraz ze swoją żoną, który odebrał telefon stacjonarny. Po drugiej stronie słuchawki odezwał się męski głos. Osoba ta przedstawiła się jako lekarz. Poinformowała seniora, że jego córka w stanie ciężkim przebywa w klinice. Stan zdrowia miał być spowodowany COVID-em. Ta sytuacja tak poruszyła zatroskanego ojca, że ten przystał na sugestie medyka. Że fałszywego oczywiście senior nie wiedział. Początkowo oszuści chcieli 70 tysięcy złotych. Ale, że pieniądze znajdowały się w zamkniętej szkatułce, do której właściciele nie mieli kluczyka, to przekazali ją całą. Dodatkowym dla nich nieszczęściem był fakt, że w jej wnętrzu znajdowało się aż …200 tysięcy złotych. Suma ta została odebrana przez nieznaną kobietę.

Sprawą już zajmują się policjanci z Zielonej Góry. Ich zadaniem jest ustalić okoliczności zdarzenia i osoby odpowiedzialne za te oszustwo oraz odzyskanie pieniędzy. Historia działań policjantów z zielonogórskiej Policji pokazuje, że nie jest to wcale niemożliwe. Już wielokrotnie udowadniali, że w tym obszarze są skuteczni i zatrzymywali takich złoczyńców.

Ale to zdarzenie pokazuje, że mimo licznych apeli, kampanii informacyjnych i setek rozmów z seniorami podczas debat społecznych, wciąż są ci, którzy dają się nabrać na fałszywe historie oszustów. Warto pamiętać o najważniejszej zasadnie bezpieczeństwa, która ochroni przed takimi oszustwami. Przestrzegamy przed pochopnym podejmowaniem decyzji i wypłatach z banku czy przelewach na poczcie zwłaszcza dużych sum pieniędzy i przypominamy, że policjanci NIGDY nie żądają od nikogo wpłaty pieniędzy – to jest sposób działania oszustów!

Pamiętajmy, aby o każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować POLICJĘ pod numerem alarmowy 112.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

