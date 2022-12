Niebezpieczna sytuacja na pasach zakończona utratą prawa jazdy

Mandat w wysokości 3000 złotych i 30 punktów karnych - to skutek zachowania kierującej osobową toyotą na drodze. Kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu oraz zignorowała sygnały osoby nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię. Zostało to zarejestrowane przez kamerę samochodową innego kierowcy. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do policjantów, którzy wyciągnęli konsekwencje wobec kierującej.