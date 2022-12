Tylko jednego dnia policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oddali ponad 13 litrów krwi Data publikacji 08.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizował specjalną zbiórkę krwi dla podopiecznych wrocławskiego Przylądka Nadziei. Akcja rozpoczęła się przed godziną 9:00 w budynku KWP we Wrocławiu przy pl. Muzealnym. Łącznie funkcjonariusze i pracownicy Policji oddali ponad 13 litrów tego cennego i potrzebnego płynu, który trafi teraz do potrzebujących.

Wczoraj, 07.12.2022 roku, honorowi dawcy krwi, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców Dolnego Śląska, oddali kilkanaście litrów tego drogocennego płynu. Była to już kolejna w tym roku akcja zorganizowana przy wsparciu personelu medycznego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, który zapewnił obsługę przy pobieraniu krwi.

Tym razem zbiórka tego drogocennego płynu skierowana była do podopiecznych wrocławskiego Przylądka Nadziei. Oczywiście oddana przez policjantów oraz pracowników Policji krew może zostać wykorzystana także przez inne podmioty, które jej potrzebują.

Zgłosiło się ponad 40 osób, a ponad 30 z nich oddało krew. Łącznie dla osób potrzebujących udało się zebrać ponad 13 litrów tego niezwykle cennego i potrzebnego płynu.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Policji oddają krew nie tylko podczas akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu, ale również podczas innych okazjonalnych zbiórek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorom wczorajszej akcji!