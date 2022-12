Ćwiczyli na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej Data publikacji 08.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś świętokrzyscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Zadaniem funkcjonariuszy było przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności na miejscu tragicznego wypadku, a także opanowanie sytuacji związanej z negatywnymi nastrojami mieszkańców, które spowodowane były śmiercią mężczyzny.

Dziś przed południem wojskowi z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych przeprowadzili ćwiczenia, w które zaangażowali się funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, stróże prawa z miejskiej jednostki, a także mundurowi z miejscowego oddziału prewencji. Scenariusz przedsięwzięcia był nietypowy, a zarazem ciekawy. Co istotne, był on także spójny z działaniami podejmowanymi na co dzień przez stróżów prawa.

Plan zakładał, że pojazd kolumny wojskowej uczestniczył w wypadku drogowym, a w jego wyniku osoby podróżujące cywilnym pojazdem zostały ranne. Na miejsce zostały skierowane służby medyczne, strażacy oraz policjanci z miejskiej drogówki. Krótko później okazało się, że życia jednego z rannych nie dało się uratować. Fakt ten spowodował, że na miejscu wypadku pojawili się pobliscy mieszkańcy, którzy wyrażali swoje niezadowolenie oraz demonstrowali niechęć wobec żołnierzy. W celu opanowania sytuacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, zapadła decyzja o skierowaniu do działań mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach oraz funkcjonariuszy Zespołu Antykonfliktowego.

Wspólne ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia koordynacji działań i współpracy służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, która wynikała ze zbiegu codziennych wydarzeń.

Dzisiejszym wspólnym działaniom przyglądał się m.in. Naczelnik Sztabu Policji KWP w Kielcach kom. Paweł Kundera wraz ze swoim zastępcą kom. Piotrem Kukulskim.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach