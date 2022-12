Otwarcie Posterunku Policji w Białym Kościele Data publikacji 08.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj (8 grudnia br.) odbyła się uroczystość otwarcia nowo utworzonego Posterunku Policji w Białym Kościele. Obiekt powstał w wyniku przebudowy istniejącego już budynku dzięki współpracy z miejscowym Urzędem Gminy Wielka Wieś. W siedzibie posterunku w Białym Kościele przewidziano 8 etatów policyjnych. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, Poseł na Sejm RP Elżbieta Duda, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Wójt Gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos, kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze nowego posterunku.

Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 12:00 złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Daniela Chlebdę.



Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak, witając w pierwszej kolejności przybyłych gości. Komendant powiatowy podkreślił, że ideą utworzenia Posterunku Policji w Białym Kościele jest usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji na terenie gminy Wielka Wieś oraz ułatwienie kontaktu lokalnej społeczności z policjantami. Dodał, że otwarcie posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców oraz samorządu, ale również efektem policyjnych potrzeb. W dalszej części przemówienia, komendant powiatowy podziękował wszystkim tym osobom, dzięki którym możliwe było utworzenie posterunku, podkreślając w szczególności wkład Wójta gminy Wielka Wieś pana Krzysztofa Wołosa oraz Starosty Powiatowego pana Wojciecha Pałki, a także swoich przełożonych. Na koniec przemówienia insp. Drożdżak podkreślił, że bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych potrzeb i wartości człowieka, a dążenie do jej zaspokojenia jest jednym z najważniejszych celów Policji, oraz że jest przekonany, że nowo otwarty Posterunek Policji w Białym Kościele będzie służył lokalnej społeczności oraz poprawi poczucie bezpieczeństwa.

Kolejnym i jednocześnie najważniejszym etapem dzisiejszego wydarzenia było symboliczne przekazanie kluczy do Posterunku Policji w Białym Kościele. Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, po złożeniu meldunku o objęciu stanowiska, odebrał je kierownik posterunku mł. asp. Dawid Sarota.

Następnie przedstawiciele duchowieństwa, którzy swoją obecnością uświetnili tę uroczystość, Rzymskokatolicki Kapelan Małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski wspólnie z Kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ks. kanonikiem Krzysztofem Bogdałem odmówili modlitwę i poświęcili siedzibę posterunku. Obecny był również Prawosławny Kapelan Małopolskiej Policji ks. Andrzej Grycz oraz miejscowy proboszcz ks. Jan Nowak.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podziękował za zaproszenie na udział w uroczystości. - Posterunek Policji w Białym Kościele jest 159 odtworzonym posterunkiem od roku 2016. W tym tygodniu to już 3 posterunek odtworzony i otwarty w kraju. Ten proces nie jest zamknięty, on ciągle trwa. Dzisiaj widać jak niezwykle istotne w tym procesie jest wsparcie samorządów, wójta, starosty, po to, aby mieszkańcy powiatu, gminy czuli się bezpiecznie. Budujemy całkowicie nowe posterunki albo odtwarzamy i remontujemy te, które kiedyś funkcjonowały w danym miejscu zawsze przy ogromnym zaangażowaniu władz samorządowych, za co bardzo dziękuję. To jest dobry kierunek, aby Małopolska była miejscem bezpiecznym. Dziękuję również policjantom za Waszą codzienną służbę pełną wyzwań i trudu. Ale za naszą ciężką pracę mamy też podziękowania. Takim podziękowaniem jest to, że realizujemy kolejny trzeci już program modernizacji służb mundurowych, a polska Policja jest największym beneficjentem tego programu. W ramach programu będziemy chcieli wybudować czy wyremontować ponad 170 siedzib jednostek Policji w kraju. To też m.in. nowe siedziby biur zwalczania cyberprzestępczości, również w Małopolsce. To stworzenie odpowiednich warunków dla policjantów oddziałów prewencji także na terenie naszego województwa. W ramach tej modernizacji polska Policja otrzyma 5700 nowych etatów. Tutaj, w Białym Kościele do posterunku trafiło 8 nowych etatów – mówił generał Augustyniak.

Następnie przemawiał Wojewoda Małopolski pan Łukasz Kmita. - Posterunki pojawiające się na mapie naszego województwa to inwestycja w służby mundurowe, a zatem w bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce, aby zarówno urzędy, jak i służby były blisko mieszkańców. Tym różnimy się od naszych poprzedników. My nie likwidujemy posterunków, a przywracamy je lub tworzymy – tak jak tutaj, w Białym Kościele. Takie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Taki jest podstawowy wymiar bezpieczeństwa – by służby, w tym Policja, były niemal na wyciągnięcie ręki. Nie dalej niż 7 grudnia została otwarta odtworzona siedziba posterunku Policji w Łużnej, teraz nowy posterunek będzie pracował dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielka Wieś – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. - Dziękuję lokalnemu samorządowi za szerokie zaangażowanie w te działania. Razem możemy więcej! Właśnie tak można określić działania, jakie zostały podjęte tu, w miejscowości Biały Kościół. Pierwsze kroki w kierunku utworzenia posterunku Policji zostały zainicjowane w kwietniu 2022 roku, a już dziś możemy się cieszyć kolejną siedzibą Policji w powiecie krakowskim – miejscem, gdzie na staży porządku i bezpieczeństwa obywateli będą czuwali funkcjonariusze. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tego wyczekiwanego i ważnego projektu – dodał wojewoda Łukasz Kmita

Kolejno głos zabrała Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta Duda. Posłanka podkreśliła, że to wielka radość i zaszczyt otwierać kolejny posterunek policji. - Gratuluję wszystkim tego pięknego nowoczesnego budynku, bo bezpieczeństwo obywateli, mieszkańców jest dla nas najważniejsze. A dobre warunki pracy funkcjonariuszy policji są również warunkiem dobrego kontaktu z obywatelem. Kończąc swoje wystąpienie, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie złożyła list gratulacyjny, życząc bezpiecznej służby.

Michał Sumera odczytał list od Andrzeja Adamczyka, ministra Infrastruktury, posła ziemi krakowskiej.

Następnie przemówił Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion - Mam zaszczyt otworzyć posterunek Policji, który nie powstałby, gdyby nie zabiegi ludzi dobrych woli, środowisko parlamentarne, samorządowcy, komendanci. To nasza wspólna praca dla bezpieczeństwa Tego regionu. Powiat krakowski z uwagi na ogromny wzrost ilość mieszkańców otrzymał dodatkowe 40 etatów. Następny krok to podjęcie działań wspólnie z samorządowcami do tworzenia kolejnych posterunków na terenie powiatu krakowskiego. Dziś mamy tego przykład. Nowy posterunek powstał w bardzo ważnym miejscu, mówimy bowiem o bezpieczeństwie lokalnych mieszkańców, ale również o ważnym węźle komunikacyjnym – mówił generał Ledzion. Komendant w swoim przemówieniu złożył szczególne podziękowania dla samorządowców, posłów, wojewody i komendantów za wsparcie przy realizacji tego projektu. Kończąc, szef małopolskich policjantów zwrócił się do funkcjonariuszy, gratulując i życząc dużej satysfakcji do pomocy bliźniemu, sukcesów i bezpiecznych powrotów do domu i podziękował, za oddaną służbę Ojczyźnie.

Głos zabrał także Piotr Goraj – przewodniczący rady powiatu krakowskiego. - Jestem przekonany, że otwarcie tego posterunku zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, gminy Wielka Wieś. Rada Powiatu Krakowskiego również wsparła finansowo otwarcie tego posterunku. Bardzo dziękuję władzom centralnym i wojewódzkim Policji za odważną decyzję i przeznaczenie środków i etatów na ten cel. Policjantom, którzy będą pracować, w tym budynku życzę bezpiecznej służby i dużo satysfakcji – zakończył radny.

Jako ostatni wystąpił Krzysztof Wołos – Wójt Wielkiej Wsi - Po 40-latach w naszej gminie zostaje odtworzony posterunek Policji to niewątpliwie dobre posumowanie współpracy pomiędzy Policją a lokalnym samorządem – mówił wójt. Wójt podkreślił, że otwarcie posterunku w Białym Kościele to z jednej strony wyjście naprzeciw mieszkańcom i obywatelom, ale z drugiej strony to również wyjście naprzeciw realnym postulatom zgłaszanym przez mieszkańców i władze samorządowe. - W imieniu władz lokalnych, samorządowych na czele z naszą radą gminy i mieszkańców gminy Wielka Wieś serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia tego posterunku i zdecydowali o utworzeniu nowych etatów, które zasilą szeregi tutejszej policji – dodał. Na koniec wójt Wołos życzył wszystkim, pracownikom posterunku, by służba była jak najbardziej spokojna, efektywna i przynosiła satysfakcje w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku o jej zakończeniu I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Daniela Chlebdę.

***

Posterunek Policji w Białym Kościele mieści się na piętrze w budynku należącym do Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi znajdującym się w Białym Kościele przy ul. Królowej Jadwigi 4 na terenie gminy Wielka Wieś. Pomieszczenia, w którym znajduje się posterunek, zostały wyremontowane i przekazane Policji przez gminę na podstawie umowy użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa posterunku wynosi prawie 78 m2, na co składają się 3 pomieszczenia biurowe oraz 2 pomieszczenia pomocnicze.

Stan etatowy Posterunku Policji w Białym Kościele stanowi 8 etatów policyjnych, który obejmuje stanowiska kierownika posterunku, jednoosobowego stanowiska ds. kryminalnych oraz zespół do spraw prewencji liczący 6 funkcjonariuszy.

Posterunek Policji w Białym Kościele utworzony został w strukturze organizacyjnej Komisariatu Policji w Zielonkach. Swoim działaniem posterunek obejmuje gminę Wielka Wieś o powierzchni ponad 48 km2 zamieszkanej przez ponad 13 600 mieszkańców (sołectwa Będkowice, Bębło, Biały Kościół, Wierzchowie, Prądnik Korzkiewski, Czajowice, Wielka Wieś i Szyce, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Tomaszowice). Przez obszar gminy przebiega także ruchliwa droga krajowa 94 relacji Kraków — Bytom.