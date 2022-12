Świąteczny podarunek dzielnicowego dla potrzebujących Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Skwierzynie - sierżant sztabowy Michał Ostaszewski w trosce o osoby znajdujące się w trudnej sytuacji wspomógł podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Policjant przekazał potrzebującym rzeczy oraz ubranka dla dzieci, które nie tylko poprawią ich komfort życia ale także wspomogą w trakcie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Empatia i gotowość do niesienia pomocy innym to dwie z wielu cech, którymi powinien charakteryzować się każdy policjant, by skutecznie pomagać innym. Takie cechy bez wątpienia posiada skwierzyński dzielnicowy - sierżant sztabowy Michał Ostaszewski, który wykazał się bezinteresowną pomocą i rozpoznając potrzeby mieszkańców swojego rejonu służbowego, postanowił przekazać podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania. Policjant podarował im przewijak, wanienkę a także ubranka.

Dzielnicowy w trakcie obchodu rewiru służbowego spotyka się z wieloma osobami, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i często potrzebują pomocy. Funkcjonariusz nigdy nie przechodzi obok nich obojętny. Sierżant sztabowy Michał Ostaszewski chcąc wesprzeć rodziny borykające się z problemami, szczególnie w tak wyjątkowym czasie jakim jest okres Świąt Bożego Narodzenia, postanowił zrobić wszystko co w jego mocy, aby pomóc i wesprzeć drugiego człowieka oraz choć trochę zmienić jego życie na lepsze.