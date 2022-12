Pomoc dla Michała - małopolskiego policjanta Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. Michał Nowak od 15 lat służy w szeregach Policji. W przeszłości pracownik służb medycznych. Większość swojej służby policyjnej spędził pracując na ulicy w zespole patrolowo-interwencyjnym dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa. Od 5 lat pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Teraz Michał po kilku operacjach i walce o życie potrzebuje pomocy, wymaga systematycznej i długotrwałej rehabilitacji, która wiąże się z bardzo wysokimi kosztami.Bardzo prosimy wszystkich o wparcie w tym zakresie.

Michał to prawdziwy profesjonalista. Ci z Was, którzy Go znają wiedzą, że jest człowiekiem o wielkim i wrażliwym sercu, otwartym umyśle i rewelacyjnym poczuciu humoru. Niezwykle konsekwentny i stanowczy w życiu zawodowym i osobistym. Odponad 25 lat Honorowy dawca krwi – uhonorowany Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Nominowany przez kolegów do radiowego tytułu ,,Bohater w koronie” - otrzymał to wyróżnienie. Michał był zawsze aktywny zawodowo i prywatnie realizujący swoje pasje. Pasjonat starych i zabytkowych samochodów i motorów, wędkarz, najlepszy domowy kucharz. Przyjaciel nie tylko ludzi ale i zwierząt - największy przyjaciel Flafka - labradora i klaczy Aprill.

3 października 2022 roku dotychczasowe życie Michała zatrzymało się. Trafił do szpitala - rozpoznanie: tętniak rozwarstwiający aorty głównej..... I tu zaczęła się ciężka walka o życie. Był reanimowany i przeszedł już kilka skomplikowanych operacji ratujących życie. Michał potrzebuje systematycznej i długotrwałej rehabilitacji, która wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Bardzo prosimy wszystkich znajomych i nieznajomych: pomóżcie stanąć Michałowi na nogi – dosłownie!

Michał pokazał ogromną siłę i wolę walki o życie, a teraz walczy o powrót do sprawności ! Na tę chwilę jest osobą leżącą i konieczna jest systematyczna i długotrwała rehabilitacja wiążąca się z bardzo wysokimi kosztami, których rodzina nie jest w stanie sama pokryć.

Na stronie zrzutka.pl - jego ukochana żona i córka zorganizowały zbiórkę pieniędzy, aby móc rehabilitować męża i tatę. To jedyna szansa aby mógł powrócić do zdrowia … do domu … Link do zrzutki: Zbiórka kwoty wymaganej na rehabilitację - pomóżcie stanąć Michałowi na nogi

Pieniądze można również wpłacać za pomocą dedykowanego konta Fundacji Raz Się Żyje (KRS 0000963118) z dopiskiem: DLA MICHAŁA na konto: 29 1140 2004 0000 3402 8314 2257.

Kiedyś to on pomagał nam, teraz my pomóżmy Jemu!