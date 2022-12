Policjant po służbie zdemaskował poszukiwanego Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z wydziału kryminalnego piotrkowskiej komendy Policji rozpoznał w pracowniku budowlanym mężczyznę poszukiwanego listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. Poszukiwany 41-latek został natychmiast zatrzymany przez patrol ruchu drogowego, który przeprowadzał kontrolę w okolicy.

8 grudnia 2022 roku policjant z wydziału kryminalnego piotrkowskiej komendy wracał do domu po nocnej służbie. Kiedy jechał ulicą Zalesicką, jego uwagę zwrócił jeden z pracowników wykonujących prace budowlane przy posesjach. Dzięki doskonałej pamięci szybko skojarzył fakty. W tym mężczyźnie rozpoznał poszukiwanego, który ukrywał się przed organami ścigania. 41-letni piotrkowianin był poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd w Zgierzu celem odbycia zaległej kary pozbawienia wolności. Piotrkowski kryminalny poinformował o swoich ustaleniach policjantów z "drogówki", którzy kilkadziesiąt metrów dalej przeprowadzali kontrolę drogową. Funkcjonariusze zatrzymali 41-latka, który najpierw trafił do policyjnego aresztu, a następnie do zakładu karnego, gdzie zgodnie z wyrokiem sądu odbędzie zaległą karę pozbawienia wolności.