Policjanci odnaleźli sprawcę zabójstwa kobiety w Sochaczewie Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkanaście godzin trwała policyjna obława za sprawcą zabójstwa 35-letniej kobiety, do którego doszło w sklepie w Sochaczewie. Kilkudziesięciu policjantów, psy tropiące i m.in. śmigłowiec z Komendy Głównej Policji zaangażowano do poszukiwań. Przed północą policjanci odnaleźli ciało 39-latka. Wstępnie nie stwierdzono, aby do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Wczoraj, 08.12.2022 roku, przed południem, sochaczewscy policjanci zostali zaalarmowani przez osobę mającą dostęp on-line do monitoringu, że w sklepie przy ul. Płockiej w Sochaczewie mogło dojść do niebezpiecznego zdarzenia. Na miejsce skierowany został patrol. W sklepie policjanci odnaleźli kobietę z licznymi ranami kłutymi. Kobieta niestety zmarła przed przyjazdem patrolu. Natychmiast rozpoczęliśmy ustalanie sprawcy tego brutalnego ataku. Jednocześnie rozpoczęły się poszukiwania z wykorzystaniem psów tropiących. W obławie za sprawcą udział wzięło kilkudziesięciu policjantów, którzy wykorzystywali nowoczesny sprzęt, a także śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.

Działania policjantów z Sochaczewa wspierali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku i w Radomiu. To policjanci z SPPP w Radomiu przed północą zauważyli w pobliżu zalewu w Boryszewie samochód, którym poruszał się poszukiwany, a około 150 metrów dalej jego ciało. Prokurator obecny na miejscu podjął decyzję o zabezpieczeniu ciała do sekcji zwłok. Ze wstępnych ustaleń nie wynika, żeby ktoś miał przyczynić się do jego śmierci.

39-latek był mężem zabitej 35-latki. Policjanci nigdy nie interweniowali w miejscu ich zamieszkania. 12 listopada br. kobieta złożyła w sochaczewskiej komendzie zawiadomienie o znęcaniu się przez jej męża. Tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany, a 14 listopada br. po przedstawieniu zarzutów znęcania się nad rodziną, prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz nakaz opuszczenie miejsca zamieszkania oraz zakazał zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie policjanci ustalają szczegóły i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.