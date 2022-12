Projekt K9 EUROPE Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w partnerstwie z Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Policją z Islandii realizuje projekt K9 EUROPE. Jego celem jest doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji przewodników psów służbowych w zakresie metodyki szkolenia psów i wykorzystania ich w służbie, a także wymiana doświadczeń w zakresie utrzymywania i szkolenia psów służbowych w Polsce i Islandii.

Na przełomie listopada i grudnia w Islandii odbyła się wizyta stanowiąca pierwszy etap projektu K9 EUROPE. Delegację polską stanowiła 10-osobowa grupa mazowieckich policjantów na czele z insp. Jakubem Gorczyńskim I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, podinsp. Agnieszką Guzą Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji oraz mł. insp. Markiem Hańczukiem kierownikiem Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. W trakcie wizyty polska delegacja była świadkiem treningu psów szkolonych do wyszukiwania zapachów narkotyków zarówno w pomieszczeniach, jak i w otwartej przestrzeni. Co ciekawe, drużynę K-9 stanowią psy takich ras jak labradory, munsterlandery i springer spaniele. Islandzkie psy szkolone są głównie do wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych, służą m.in. na lotnisku oraz w więzieniu. Podczas codziennych spotkań polscy policjanci obserwowali pracę przewodników psów oraz policjantów. Mogli zobaczyć tzw. „person scanning”, czyli skanowanie ludzi na lotnisku, w celu wychwycenia przez psy niebezpiecznych substancji. Psy pokazywały swoje umiejętności także podczas sprawdzania bagaży wśród podróżnych.

Ponadto mazowieccy policjaci mieli okazję uczestniczyć w videokonferencji z udziałem instruktora i przewodnika psa z Metropolitan Police in London. Instruktor opowiedział o psach szkolonych specjalnie do wyszukiwania cyfrowych nośników oraz kart pamięci. Współpraca pomiędzy Islandią a Wielką Brytanią w zakresie psów służbowych jest bardzo widoczna. Brytyjscy policyjni instruktorzy nadzorują testy oceniające islandzkie psy, oraganizują szkolenia. Polska delegacja uczestniczyła również w wirtualnym treningu strzeleckim, w którym bardzo chętnie brała udział męska część reprezentacji. Ćwiczenia obejmowały różne scenki. Szkolenie z używania broni jest wirtualne, bowiem w Islandii policjanci na co dzień nie noszą przy sobie broni.

Celem projektu K9 EUROPE jest m.in. podnoszenie kompetencji i umiejętności przewodników psów służbowych, wymiana doświadczeń pomiędzy przewodnikami psów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Islandzką Policją Narodową. Wizyta w Islandii była dla mazowieckich funkcjonariuszy inspiracją dla nowych pomysłów, ale przede wszystkich okazją do międzynarodowej wymiany poglądów i doświadczeń.

asp. Edyta Sułkowska/Zespół Prasowy KWP