"Szlachetna Paczka" od CSP Data publikacji 12.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Centrum Szkolenia Policji już po raz kolejny uczestniczyło w akcji pomagania potrzebującym pod nazwą „Szlachetna Paczka”. Dzięki szczodrości policjantów (kadry i słuchaczy) oraz pracowników naszego Centrum, prezenty trafiły w tym roku do samotnej Pani z powiatu nowodworskiego.

„Szlachetna Paczka” to wyjątkowa inicjatywa. Wyróżnia ją to, że pomoc kierowana jest do konkretnych rodzin i dostosowana do ich potrzeb. W tegoroczny „weekend cudów” paczki zawierające sprzęt AGD, pościel, ubrania, środki czystości i artykuły spożywcze trafiły do starszej schorowanej i samotnej mieszkanki powiatu nowodworskiego.

Ta szlachetna pomoc nie byłaby możliwa, bez zaangażowania kadry, słuchaczy i pracowników CSP. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w tę akcję. Dobro zawsze wraca.

(CSP Legionowo/ mw)