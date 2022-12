Polegli na służbie… pamięć o Nich będzie trwać wiecznie Data publikacji 10.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz piąty w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie Mszą Świętą uczczono pamięć poległych na służbie policjantów województwa lubuskiego. Cała policyjna rodzina w sobotę /10 grudnia/ w refleksji oddała hołd tym, którzy swoją postawą dali świadectwo wierności pięknym słowom przysięgi. To także właściwy moment na przełamanie się opłatkiem i złożenie świątecznych życzeń.

Po raz kolejny, tak istotne dla środowiska policyjnego Nabożeństwo mogło się odbyć w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Rozpoczęło się jak zawsze wprowadzeniem do rokitniańskiej bazyliki sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Lityński. Mszę koncelebrowali kapelani Lubuskiej Policji z księdzem kanonikiem Jerzym Piaseckim na czele. W uroczystości wziął udział nadinspektor Jarosław Pasterski – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektor Bogdan Piortowski, komendanci miejscy i powiatowi województwa lubuskiego, rodziny poległych na służbie lubuskich policjantów, funkcjonariusze i pracownicy lubuskiej Policji oraz przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego policjantów województwa lubuskiego z podinspektorem Sławomirem Kostiuszko na czele. Przy oprawie muzycznej w wykonaniu pracowników cywilnych, modlono się za wszystkich poległych na służbie lubuskich policjantów.

Podczas spotkania w sali konferencyjnej Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, głos zabrał nadinspektor Jarosław Pasterski – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

„5 listopada wraz z rodzinami oraz Pełnomocnikiem do spraw współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - młodszą inspektor Anną Szydzik - miałem zaszczyt uczestniczyć w jubileuszu 25-lecia tejże Fundacji. Tę wyjątkową uroczystość oraz nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęły słowa pieśni – Drogi Bracie Twoich czynów nie zapomni żaden z nas. Płomień życia tak młodego w jednej chwili zgasł - Jubileusz był podsumowaniem ćwierćwiecza działalności, był okazją do podziękowań oraz podkreślenia niezwykłej roli Fundacji, która otacza pomocą osierocone rodziny. Działalność instytucji to forma oddania hołdu naszym Kolego i Przyjaciołom – policjantom. To również wyraz moralnego obowiązku oraz dbałości o tych, którzy pozostali. Jestem dumny, że w każdym województwie możemy wspomagać – zarówno materialnie, jak i duchowo – rodziny i bliskich funkcjonariuszy, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych. To szczególna misja, odpowiedzialność i zobowiązanie. Dlatego chciałbym Państwa zapewnić o naszej obecności, otwartości oraz chęci niesienia pomocy – zawsze! Okres przedświąteczny to czas spotkań i bycia razem. To dobry moment na wspomnienia, niespieszne rozmowy, gesty przyjaźni oraz przezywanie tajemnicy życia ukrytej w narodzinach Dzieciątka. Życzę Państwu świąt wypełnionych spokojem, miłością i dobrem. Oby w rodzinnym gronie, przy wigilijnym stole, zagościła serdeczność, miłość i radość, które łączą pokolenia”.

Nadinspektor Jarosław Pasterski wręczył rodzinom świąteczne upominki, ufundowane przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Jesteśmy wdzięczni, że przy organizacji tego wyjątkowego spotkania mogliśmy liczyć na wsparcie Zarządu Wojewódzkiego Związków Zawodowych Policjantów województwa lubuskiego.

Oddajemy hołd tym, którzy swoją postawą dali świadectwo wierności pięknym słowom przysięgi. Pielęgnowanie pamięci o poległych na służbie lubuskich policjantach jest naszym obowiązkiem!

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: komisarz Maciej Kimet

