Odpowiedzą za przestępstwa narkotykowe

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli skierowała do sądu akty oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Są oni podejrzani o przestępstwa narkotykowe. Wspólna praca rzeszowskich i stalowowolskich policjantów oraz prokuratury zaowocowała udaremnieniem wprowadzenia do obrotu co najmniej 17 kg narkotyków.