Policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwego kierującego Data publikacji 12.12.2022 Policjantem jest się nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa funkcjonariuszy z Łodzi i Bielsko-Białej. W czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwego kierującego, posiadającego czynny zakaz prowadzenia pojazdów. W organizmie 23-latka krążyło ponad 3 promile alkoholu. Nieodpowiedzialny kierujący za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

W miniony wtorek (6.12.2022) około godziny 17.35 dwoje policjantów w czasie wolnym od służby, jadąc prywatnym samochodem zauważyli na trasie osobowe audi, którego kierowca przejeżdżał przez linię podwójną ciągłą, zmuszając pozostałych uczestników ruchu do zjeżdżania na pobocze drogi. W związku z podejrzeniem nietrzeźwości kierującego funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd, dzwoniąc jednocześnie na numer alarmowy 112. Policjanci poruszali się bezpośrednio za audi nie tracąc go z pola widzenia, wyczekując bezpiecznego momentu na wyprzedzenie go. Po dojechaniu do miejscowości Barcice Drwalewskie w miejscu bezpiecznym wyprzedzili pojazd, zmuszając kierowcę do zatrzymania się.

Na miejscu pojawił się patrol ruchu drogowego z Grójca, który potwierdził stan 23-latka. Badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto mężczyzna kierował pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zatrzymanemu na gorącym uczynku mieszkańcowi powiatu grójeckiego za kierowanie w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do wyroków sądu, grozi kilkunastotysięczna kara grzywny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i kara 5 lat więzienia.

Czujni policjanci uczestniczą w kursie specjalistycznym dla przewodników psów służbowych w Zakładzie Kynologii w Sułkowicach. Sierżant Ewelina Taratyka na co dzień pełni służbę w Zespole Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji KMP w Łodzi, natomiast młodszy aspirant Marcin Kurowski jest policjantem I Komisariatu Policji KMP w Bielsko-Białej.