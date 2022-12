Policjant wyważył drzwi do mieszkania i ugasił pożar Data publikacji 12.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjanta z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach nie doszło do pożaru bloku mieszkalnego w Tychach. Stróż prawa w swoim wolnym czasie wyważył drzwi do mieszkania, w którym w wyniku zwarcia w czajniku elektrycznym pojawił się ogień i ugasił go, nim płomienie zajęły kuchnię. Komendant Miejski PSP w Tychach podziękował policjantowi za ugaszenie pożaru.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach st. bryg . Piotr Szojda spotkał się z policjantem pionu kryminalnego komendy wojewódzkiej w Katowicach i podziękował mu za bohaterską postawę, dzięki której nie doszło do pożaru bloku mieszkalnego. Około godz. 20 przebywający na wolnym policjant dowiedział się, że w jednym z mieszkań na drugim piętrze bloku pojawił się ogień. Kryminalny natychmiast pobiegł na klatkę schodową i od sąsiadów dowiedział się, że wewnątrz mieszkania nikt nie przebywa. Nie tracąc czasu policjant wyważył drzwi i wszedł do środka sprawdzając, czy wewnątrz faktycznie nikt nie przebywa. Okazało się, że w kuchni pustego mieszkania zapalił się podłączony do prądu czajnik elektryczny, a płomienie zaczęły już obejmować meble kuchenne. Rozprzestrzeniający się ogień mógł spowodować ogromne straty nie tylko w mieszkaniu, ale też zagrażał sąsiednim lokalom. Nie czekając na strażaków, którzy byli już w drodze, policjant odłączył zasilanie i ugasił pożar. Na miejsce przybyła tyska Straż Pożarna oraz policjanci, a po chwili zjawił się również właściciel mieszkania, w którym doszło do pożaru wywołanego zwarciem instalacji elektrycznej w czajniku.