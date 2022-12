Zapłakana 6-latka chodziła boso po śniegu – pomógł policjant

Starszy aspirant Adrian Tatar z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, to doświadczony policjant, który nie jedno w trakcie swojej kilkunastoletniej służby widział. Jednak to co wczoraj zobaczył będąc na wolnym, na pewno zapamięta na długo. Jadąc wraz z małżonką ulicą Skrzetlweską, przy skrzyżowaniu z ulicą Glinianą w Kielcach, zauważył małą zapłakaną dziewczynę. Była bosa i ubrana jedynie w piżamę. Policjant zaopiekował się 6-latką i wezwał na miejsce służby medyczne.